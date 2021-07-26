Испания

Стороны подписали мировое соглашение после нескольких исков в суд.

Барселона на своем официальном сайте объявила о завершении всех судебных разбирательств с бывшим нападающим клуба Неймаром, который в настоящее время выступает за ПСЖ.

Руководство каталонского клуба и бразильский форвард подписали мировое соглашение после трех исков в трудовую инспекцию и одного гражданского процесса.

Напомним, Неймар покинул Барселону и перебрался в ПСЖ в 2017 году. По информации СМИ, бразилец подал в суд на "блаугранас" с требованием выплатить ему около 40 миллионов евро в качестве бонусов за продленный контракт в 2016 году.

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