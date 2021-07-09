Копа Америка

Нападающий крайне резко высказался о фанатах соперников по финалу Копа Америка из его родной страны.

Чем ближе к финальному поединку южноамериканского турнира Копа Америка между Аргентиной и Бразилией, тем выше поднимается градус противостояния.

Так, нападающий "пентакампеоне" Неймар в процессе подготовки к предстоящей игре крайне нелестным образом высказался о той группе своих соотечественников, которые будут поддерживать наиболее принципиальных соперников в матче на стадионе Маракана.

"Я — бразилец с большой гордостью и любовью ко своей стране. Я всегда мечтал попасть в национальную сборную и услышать исполнение гимна болельщиками. Я всегда поддерживал представителей Бразилии, вне зависимости от того, где они появлялись — будь то какой-то вид спорта или конкурс красоты.

Если ты бразилец, значит — бразилец. Если тебе нравится команда из какой-то другой страны, ОК, ничего страшного. Я уважаю этот выбор, но иди н****.

P.s. Только для тех бразильцев, кто не поддерживает Бразилию в предстоящей игре", — гласит текст публикации в официальном аккаунт Неймара в Instagram.

Напомним, что матч Аргентина — Бразилия состоится 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени.