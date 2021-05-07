Француз удостоился престижного звания.
Александр Ляказетт, getty images
07 мая 2021, 09:23
Нападающий Арсенала Александр Ляказетт признан лучшим игроком "канониров" в апреле.
По итогам опроса форвард лондонского клуба набрал 60% голосов болельщиков. В данном голосовании француз обошел Николя Пепе и Бакайо Сака.
В апреле Ляказетт отметился 4-мя голами в пяти матчах. Он оформил дубль в матче против Шеффилд Юнайтед в рамках АПЛ и забил два гола в четвертьфинальном поединке Лиги Европы против пражской Славии.
Напомним, что по итогу двух полуфинальным матче Лиги Европы против Вильярреала Арсенал покинул турнир и впервые с 2016 года не вышел ни в один финал за сезон.