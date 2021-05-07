Англия

Француз удостоился престижного звания.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт признан лучшим игроком "канониров" в апреле.

По итогам опроса форвард лондонского клуба набрал 60% голосов болельщиков. В данном голосовании француз обошел Николя Пепе и Бакайо Сака.

В апреле Ляказетт отметился 4-мя голами в пяти матчах. Он оформил дубль в матче против Шеффилд Юнайтед в рамках АПЛ и забил два гола в четвертьфинальном поединке Лиги Европы против пражской Славии.

Напомним, что по итогу двух полуфинальным матче Лиги Европы против Вильярреала Арсенал покинул турнир и впервые с 2016 года не вышел ни в один финал за сезон.