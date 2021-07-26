Испания

Руководство каталонцев хочет уменьшить жалование француза.

Антуану Гризманну придется пойти на снижение заработной платы, чтобы остаться в Барселоне, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что "сине-гранатовые" настоят на этом, если им не удастся организовать переход француза в Атлетико или другой клуб.

В прошедшем сезоне французский форвард провел 51 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

Напомним, раньше Лапорта заявил, что с любовью относится к Антуану Гризманну, но рассмотрит предложения о трансфере.