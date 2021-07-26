Испания

Футболист сменил Чемпионшип на испанскую Ла Лигу.

Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Борнмута Диего Рико.

Соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до лета 2023 года. Сумма трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне Рико провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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