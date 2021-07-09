Германия

Мюнхенцы хотели подписать молодого полузащитника.

Бавария в прошлом сезоне пыталась подписать талантливого полузащитника Барселоны Педри.

Как сообщает издание As, мюнхенский клуб сделал предложение в размере 45 миллионов евро сразу после победы со счетом 8:2 в Лиге чемпионов.

"Сине-гранатовые" отказались отпускать полузащитника, контракт которого с клубом действителен до 2022 года, но у Барселоны есть возможность продлить соглашение на два года.

Напомним, что испанский клуб так и не рассчитался с Лас-Пальмасом за переход Педри, выплатив всего семь миллионов из 12.