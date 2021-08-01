Испания

В испанском футболе упростили правила относительно игроков не из Евросоюза.

Из-за ограничения по количеству игроков не из Евросоюза в заявке команды на чемпионат Испании Реал стоял перед выбором — Бэйл или Родриго.

Как сообщает Marca, "королевскому клубу" не придется принимать сложное решение. Мадридцы смогут заявить обоих футболистов.

Источник утверждает, что Испанская федерация футбола, Испанская ассоциация футбола и Ла Лига приняли решение, что игроки, которые подписали контракт до Брексита, будут считаться игроками не из ЕС, пока их сделка не подойдет к концу.

Напомним, что Реал готов вести переговоры о трансфере по каждому своему игроку.