Украина

Атакующий полузащитник Металлиста 1925 прокомментировал первое поражение в истории команды в УПЛ.

Бразильский легионер Металлиста 1925 Фабиньо недоволен результатом матча 2-го тура УПЛ против Колоса.

"Я очень рад, что попал в стартовый состав и снова играю в Украинской Премьер-лиге, – цитирует бразильца официальный сайт харьковчан. – Для каждого игрока очень важно попадать в основной состав".

"Мы провели хорошую игру против Колоса, и с этим можно поздравить всю команду. При этом, естественно, мы недовольны, что не реализовали свои шансы у ворот соперника. Теперь остается только упорно работать дальше. У команды сильный характер, так что от игры к игре мы будем становиться лучше".

Следующий матч Металлист 1925 проведет в 3-м туре УПЛ дома против Черноморца 6 августа. Начало в 19:30.