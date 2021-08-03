Немецкий хавбек "сливочных" может пропустить около двух месяцев.
Тони Кроос, ФК Реал
03 августа 2021, 21:35
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос не сможет помочь своей команде на старте предстоящего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".
У 31-летнего немецкого хавбека диагностирована пубалгия — хроническое повреждение паха, которое сопровождается болями.
Сроки восстановления футболиста не разглашаются, но по информации AS, на восстановление немцу понадобится около двух месяцев.
В минувшем сезоне Кроос провел 42 матча, в которых отметился тремя голами и 12 ассистами.
В первом туре нового сезона Ла Лиги Реал сыграет против Алавеса. Игра пройдет 14 августа.
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