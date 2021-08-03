Испания

Немецкий хавбек "сливочных" может пропустить около двух месяцев.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос не сможет помочь своей команде на старте предстоящего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

У 31-летнего немецкого хавбека диагностирована пубалгия — хроническое повреждение паха, которое сопровождается болями.

Сроки восстановления футболиста не разглашаются, но по информации AS, на восстановление немцу понадобится около двух месяцев.

В минувшем сезоне Кроос провел 42 матча, в которых отметился тремя голами и 12 ассистами.