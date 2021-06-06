Германия

Немец все еще не определился со своим будущим.

Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос высказался о своих планах на национальную команду.

"Я приму решение после окончания чемпионата Европы.

После того как турнир завершится, я подумаю и поговорю с Ханси Фликом. Мы с ним давно знакомы", — сказал 31-летний хавбек.

Кросс выступает за сборную Германии с 2010 года и является чемпионом мира 2014 года. На групповом этапе Евро-2020 сборная Германии встретится с Францией, Португалией и Венгрией.

Ранее сообщалось, что Кроос может завершить карьеру в сборной Германии после Евро.