Испания

Японскому форварду не дают возможности закрепиться в стартовом составе мадридского клуба.

С момента своего прихода в мадридский Реал летом 2019-го года, японский нападающий Такефуса Кубо провел в коллективе лишь стартовый сезон, после чего был вынужден скитаться по арендам в Мальорке, Вильярреале и Хетафе.

С приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти, футболист питал надежды побороться за место в стартовом составе "сливочных", однако, по всей видимости, в планы итальянского наставника он также не входит.

Как сообщает испанская радиостанция El Transistor, уже в ближайшее время игрок может перейти в аренду в Реал Сосьедад, либо отправиться в уже знакомую ему Мальорку на аналогичных временных условиях.

При этом, у Реала есть желание получить сравнительно неплохую прибыль за подобную сделку по своему футболисту — около 3 млн евро, что автоматически отбрасывает менее состоятельные клубы вроде Леванте и Алавеса, которые ранее проявляли заинтересованность в игроке.

Также, амстердамский Аякс выходил на контакт с "бланкос", однако Кубо намерен продолжать бороться за место в основе своего клуба, поэтому не рассматривает варианты с переездом за пределы Испании ради получения игровой практики.

Напомним, что в прошлом сезоне Кубо выступал сразу за два испанских клуба — Вильярреал и Хетафе — успев при этом провести 37 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.