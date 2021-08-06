Испания

Легенда каталонской Барселоны Карлес Пуйоль поблагодарил Лионеля Месси за вклад в историю "сине-гранатовых".

Накануне каталонская Барселона объявила о том, что многолетний лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси больше не будет выступать за каталонский клуб.

Легендарный капитан каталонцев Карлес Пуйоль отреагировал на уход Месси, обратившись к аргентинцу с теплыми словами благодарности.

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Большое спасибо за все, Лео. Мы никогда не сможем поблагодарить тебя за всё то, что ты нам дал, я желаю тебе всего наилучшего», — написал Пуйоль на своей странице в Instagram.

Напомним, Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов начать переговоры с Месси.