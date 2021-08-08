Аргентинский форвард "сине-гранатовых" пожелал удачи своему соотечественнику.
Месси и Агуэро. Фото Getty Images
08 августа 2021, 12:30
Пару дней назад каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
Форвард "сине-гранатовых" Серхио Агуэро отреагировал на уход Месси из Барселоны, пожелав удачи аргентинцу.
Желаю всего самого хорошего в будущем, что бы ни произошло, мой друг. И всегда улыбайся вот так. Люблю тебя", — написал Агуэро на своей странице в Instagram.
Напомним, по информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход Месси. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта аргентинца с ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Агуэро останется в Барселоне несмотря на уход Месси.