Испания

Аргентинский форвард "сине-гранатовых" пожелал удачи своему соотечественнику.

Пару дней назад каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Форвард "сине-гранатовых" Серхио Агуэро отреагировал на уход Месси из Барселоны, пожелав удачи аргентинцу.

Желаю всего самого хорошего в будущем, что бы ни произошло, мой друг. И всегда улыбайся вот так. Люблю тебя", — написал Агуэро на своей странице в Instagram.

Напомним, по информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход Месси. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта аргентинца с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Агуэро останется в Барселоне несмотря на уход Месси.