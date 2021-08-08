Испания

Аргентинский форвард будет выступать за каталонцев несмотря на то, что руководство клуба попрощалось с Месси.

Пару дней назад Барселона официально объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.

В СМИ сразу просочилась информация, что, якобы, соотечественник аргентинца Серхио Агуэро ищет пункты в контракте, которые помогут ему разорвать соглашение с каталонцами.

Однако, как сообщает авторитетное испанское издание Marca, Агуэро не уйдет из Барселоны этим летом даже несмотря на прекращение сотрудничества с Месси.

По информации некоторых источников французский ПСЖ уже согласовал переход аргентинца. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта Месси с ПСЖ.