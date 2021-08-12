Испания

Каталонский клуб должен выплатить аргентинскому форварду бонус за лояльность.

Пару дней назад аргентинский форвард Лионель Месси стал футболистом французского ПСЖ, подписав контракт с парижским клубом на два гола.

Согласно данным СМИ, аргентинец будет получать в Париже около 45 миллионов в год.

Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, каталонская Барселона должна аргентинцу еще около 40 миллионов евро, что поможе Месси значительно обогатиться.

По информации источника, каталонцы должны выплатить Месси бонус за лояльность, который прописан в истекшем контракте Месси с Барселоной.

Ранее президент Барселоны Лапорта рассказал, почему не удалось сохранить Месси в Каталонии.