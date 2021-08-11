Турецкий защитник может сменить клубную прописку.
Озан Кабак, getty images
11 августа 2021, 19:59
Шальке не рассчитывает на Озана Кабака в следующем сезоне, а потому ему приходится искать себе новый клуб.
Как сообщает издание Calciomercato, турецкий защитник востребован в Англии и Испании — им интересуются Лестер и Севилья.
Во второй части прошлого сезона Озан Кабак провел 13 поединков за Ливерпуль.
Отметим, что Шальке очень хочет пополнить трансферный бюджет и сократить зарплатную ведомость после вылета во второй дивизион.
Напомним, что Ливерпуль не захотел покупать Кабака за довольно скромную сумму — 8,5 миллионов фунтов.