Германия

Турецкий защитник может сменить клубную прописку.

Шальке не рассчитывает на Озана Кабака в следующем сезоне, а потому ему приходится искать себе новый клуб.

Как сообщает издание Calciomercato, турецкий защитник востребован в Англии и Испании — им интересуются Лестер и Севилья.

Во второй части прошлого сезона Озан Кабак провел 13 поединков за Ливерпуль.

Отметим, что Шальке очень хочет пополнить трансферный бюджет и сократить зарплатную ведомость после вылета во второй дивизион.

Напомним, что Ливерпуль не захотел покупать Кабака за довольно скромную сумму — 8,5 миллионов фунтов.