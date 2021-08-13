Испания

Клуб уже начал переговоры с футболистами.

Из-за финансового кризиса каталонская Барселона надеется, что некоторые футболисты пойдут на снижение зарплаты.

Так клуб начал переговоры по данному вопросу с лидерами: Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Хорди Альбой.

Бускетс недоволен снижению зарплаты и не намерен идти на поводу у руководства. До этого ему уже на 12 процентов снизили оклад.

В случае с Пике информация, которая поступает из его окружения указывает на то, что центральный защитник понимает ситуацию в клубе и что он готов пойти на такой шаг.

Что касается Альбы, то пока неизвестны мысли игрока по этому поводу.

Все эти шаги предпринимаются для того, чтобы зарегистрировать на сезон новых футболистов.

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