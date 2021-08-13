Испания

"Сине-гранатовые" не рассчитывают на бразильского полузащитника.

Барселона не оставляет попыток найти для Филиппе Коутиньо новый клуб в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, "сине-гранатовые" контактировали с Лацио и предложили итальянскому клубу подписать полузащитника.

За прошлый футбольный год Филиппе провел всего 14 матчей, забив при этом три гола и отдав две голевые передачи.

Напомним, что Барселона не сможет заявить никого из новичков на старте сезона Ла Лиги, если не продаст нескольких футболистов.