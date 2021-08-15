Испания

Наставник Реала прокомментировал первое выступление его команды в новом сезоне.

Мадридский Реал свой стартовый поединок испанской Ла Лиги в рамках нового сезона проводил на поле Алавеса, сумев по итогу одержать победу в матче, в котором лишь второй тайм оказался результативным (4:1).

Алавес — Реал Мадрид 1:4 Видео голов и обзор матча

По окончании поединка, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал успех своего коллектива в его первом матче после возвращения в руководство командой.

"Это была игра, у которой в первом тайме уровень интенсивности был невысоким, но уже после перерыва ситуация обстояла совершенно по-другому.

У нас очень быстрая линия обороны, благодаря чему мы могли бы давить на соперников в более высоких позициях. Это была лишь наша первая игра, поэтому мы должны работать над подобными компонентами больше, чем мы и будем заниматься.

Реал хочет играть интенсивно, как с мячом, так и без него, потому что у нас есть все необходимое для этого. Наша игра во втором тайме была похожа на то, к чему мы стремимся. Первый гол Бензема дал нам пространство, в которое удавалось входить Эдену Азару.

Было достаточно сложно искать положение между линиями соперников, так как они прекрасно защищались. Однако наша сильная сторона — левый фланг защиты, который подключается к атаке — сделал свое дело. У меня большой выбор на этой позиции: Алаба, Марсело, Менди и Мигель Гутьеррес. Даже Начо может там сыграть, если нужно.

Хотел бы отметить игру Карима Бензема в этот вечер. Он — наше острие атаки, способное качественно читать различные игровые ситуации. Он совершает много работы как с мячом, так и без него. Сказать, что он просто форвард, было бы несправедливо по отношению к его игре, так как это отдельная личность на поле.

Если сравнить его с Каримом пятилетней давности, то разница в том, что он стал куда более мастерски играть индивидуально.

Команда Хорошо поработала на предсезонной подготовке. Все, без исключения. Не было ни одного футболиста, который где-то экономил силы. В том числе, и Гарет Бэйл, относительно которого я считаю, что ему в скором времени удастся полностью адаптироваться к игре команды, потому что в данный момент его физическое состояние еще находится не на оптимальном уровне. Вижу, что все игроки мотивированы на борьбу, и ценю это", — подытожил итальянский наставник.

В следующем туре мадридский Реал сыграет гостевой поединок против Леванте.