Испания

Нападающий Барселоны вошел в историю.

Барселона в рамках поединка первого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Реал Сосьедад и добилась победы.

Два гола "сине-гранатовых" забил нападающий Мартин Брайтвейт, который может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает Opta, Брайтвейт стал первым датским футболистом, который отметился дублем в матче Ла Лиги в 21 веке.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселоны против Реал Сосьедада.