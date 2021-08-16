Футболист оформил дубль в первом туре Ла Лиги.
Мартин Брайтвейт, Getty images
16 августа 2021, 19:56
Один из творцов победы Барселоны над Реалом Сосьедад форвард Мартин Брайтвейт прокомментировал игру (4:2).
"Кто-то любит поговорить, а я высказываюсь на поле", — написал датчанин в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что форвард сумел забить дважды, тем самым первым датчанином, отметившимся дублем в матче Ла Лиги в 21 веке.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселоны против Реал Сосьедада.
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