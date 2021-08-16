Испания

Футболист оформил дубль в первом туре Ла Лиги.

Один из творцов победы Барселоны над Реалом Сосьедад форвард Мартин Брайтвейт прокомментировал игру (4:2).

"Кто-то любит поговорить, а я высказываюсь на поле", — написал датчанин в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что форвард сумел забить дважды, тем самым первым датчанином, отметившимся дублем в матче Ла Лиги в 21 веке.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселоны против Реал Сосьедада.

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