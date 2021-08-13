Англия

Лидеры атак "канониров" не помогут команде в первом туре.

В поединке первого тура АПЛ против Брентфорда Арсеналу придется обойтись без нападающих Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Оамеянга — уверен The Athletic.

Точная причина, по которой два ключевых форварда не выйдут на поле, неизвестна, но это связано с самочувствием футболистов.

Арсенал после проваленного сезона-2020/21 возлагает большие надежды на сезон нынешний, что подтверждает относительно крупная сумма, выделенная Микелю Артете на трансферы.

Летом "канониры" уже пополнили свой состав Нуну Таварешем из Бенфики, Альбертом Самби Локондой из Андерлехта и Бена Уайта из Уотфорда.

Матч Брентфорд — Арсенал состоится в пятницу, 13 августа. Начало в 22:00 по киевскому времени.