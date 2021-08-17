Испания

Свой дебютный матч в национальной команде Модрич провел в марте 2006 года.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич может завершить карьеру в национальной сборной Хорватии после предстоящего чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Marca.

На момент проведения турнира хорвату будет 37 лет. В составе национальной команды он дебютировал 1 марта 2006 года. На его счету 142 поединка, в которых он забил 18 голов.

В 2018 году Модрич провел свой самый успешный год в составе сборной, вместе с которой он добрался до финала чемпионата мира в России, где "клеточные" уступили Франции. За свои подвиги хорват получил Золотой мяч.

Напомним, предстоящий ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.