Испания

За французского нападающего придется заплатить солидную сумму.

Сумма отступных за Карима Бензема по новому контракту с Реалом составит миллиард евро, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации СМИ, новое соглашение с 33-летним французом будет рассчитано до лета 2023 года. До этого контракт был действителен до следующего лета.

В текущем сезоне Бензема провел один поединок, в котором отметился двумя результативными ударами.

Напомним, что ранее французский нападающий вышел на десятое место по поединкам в футболке "королевского клуба".