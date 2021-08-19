Испания

Нынешнее соглашение французского форварда заканчивается в конце нынешнего сезона.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема в ближайшее время подпишет новое соглашение со "сливочными", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Новое соглашение с 33-летним французом будет рассчитано до лета 2023 года, тогда как нынешний договор действителен до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бензема провел один поединок, в котором уже успел отметиться двумя забитыми голами.

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