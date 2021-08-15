Испания

Французский форвард провел свою 560 игру в составе "сливочных".

В поединке стартового тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях уверенно обыграл Алавес (4:1).

В этом противостоянии принял участие нападающий "сливочных" Карим Бензема. Для французского форварда этот матч стал 560-м в футболке мадридского клуба, о чем сообщает журналист Педро Мартин.

Благодаря этому Карим вошел в топ-10 в истории клуба, опередив Мичела Сальгадо — 559 матчей. Следующая цель Бензема — Пирри (561 игра).

Обладателем первого места по матчам за Реал является Рауль, на счету которого 741 игра.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.