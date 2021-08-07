Испания

Испанский полузащитник Педри проводит 73 игру в сезоне 2020/2021.

Сборные Бразилии и Испании в эти минуты разыгрывают золотые медали футбольного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.

Знакомым этот матч является для 17-летнего полузащитника сборной Испании Педри, который проводит уже 73 игру в сезоне 2020/21.

Отмечается, что Педри, выйдя на игру против Бразилии, побил рекорд по количеству игр за один сезон, который ранее принадлежал португальскому полузащитнику Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу (72 игры за один сезон).

Напомним, Мексика одолела Японию в "бронзовом финале" Олимпиады в Токио.



