Испания

Французский форвард продолжит выступать в стане "сливочных" до лета 2023 года.

Реал Мадрид на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества со своим ключевым нападающим Каримом Бензема.

33-летний француз продлил со "сливочными" действующий контракт, который отныне будет рассчитан до 30 июня 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне Карим Бензема провел за мадридский Реал 46 поединков во всех турнирах, в которых он забил 30 голов и отдал 9 результативных передач.

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