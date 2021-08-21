Испания

Наставник Барселоны разочарован ситуацией вокруг футболиста из академии клуба.

По завершении прошлого сезона, перед полузащитником академии каталонской Барселоны Илаишем Мориба возник достаточно интересный вопрос о необходимости продлевать подходящее к концу соглашение с его клубом.

Сторона футболиста приняла решение попытаться получить как можно больше дивидендов для их клиента с нового соглашения с "блаугранас", однако клуб не пошел на повышение заработной платы юному футболисту, приняв решение отправить его в дублирующий состав до тех пор, пока Мориба не захочет продлевать соглашение.

"Ссылка" продлилась сравнительно недолго, после чего казалось, что Илаиш таки поставит подпись под новым соглашением, однако игрок продолжил настаивать на своем, в результате чего официальным лицам клуба в лице президента Жоана Лапорты и главного тренера Рональда Кумана пришлось комментировать текущую обстановку вокруг переговоров с полузащитником.

"Я общался с ним 2-3 недели назад. Это был скорее личный разговор, чем общение тренера Барселоны с игроком. Я считаю ситуацию ужасной. Ему 18 лет, он молод.

У него была возможность играть за первую команду. Он — будущее клуба. И он оказался в ситуации, когда не играет. Я знаю, что Барселона хочет ему предложить. Мой совет таков: деньги – не главное. Важнее играть. Футболист и его окружение решили иначе, я разочарован", — с сожалением подытожил нидерландский наставник.

Напомним, что уже 21 августа Барселона проведет гостевой матч против баскского Атлетика. Начало в 23:00 по киевскому времени.