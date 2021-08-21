Испания

Для команды Хавьера Кальехы это второе поражение в текущей кампании.

В поединке второго тура испанской Ла Лиги Мальорка в гостях минимально обыграла Алавес со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте поединка, а его автором стал Фернандо Ниньо Родригес. Гости отметились в воротах хозяев после того, как Алавес остался в меньшинстве после удаления Рубена Дуарте, получившего две желтые карточки.

Алавес — Мальорка 0:1

Гол: Ниньо, 80.

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Наварро — Пина (Мартин, 84), Пере Понс (Пельистри, 84) — Риоха, Ортега (Гвидетти, 62), Гарсия (Ндиайе, 76) — Хоселу (Карбальо, 76)

Мальорка: Рейна — Оливан, Руссо, Вильент, Маффео - Дани Родригес, Баба (Севилья, 70), Галаррета (Батталья, 64) — Кубо (Лаго, 88), Мбула (Ндиайе, 70), Пратс (Ниньо, 64)

Предупреждения: Лежен, Дуарте — Маффео, Ндиайе, Дани Ролригес.

Удаление: Дуарте, 66 (вторая желтая карточка).