Испания

Наставник Реала прокомментировал ничью его команды в матче против Леванте.

Мадридский Реал в рамках второго тура испанской Ла Лиги провел достаточно тяжелый гостевой поединок против Леванте, по ходу которого умудрялся как вести в счете, благодаря быстрому голу, так и дважды в дальнейшем отыгрывать отставание от своих соперников. В итоге, "сливочные" сумели добиться лишь ничьей (3:3).

Леванте — Реал — 3:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "галактикос" Карло Анчелотти не стал скрывать своего разочарования от результата выступлений своей команды в отчетной игре.

"Матч действительно получился сумасшедшим. Хорошо проконтролировав ход событий первого тайма, мы фактически подарили соперникам набранный балл после перерыва.

Мне сейчас сложно объяснить, в чем была причина наших ошибок, но необходимо было сохранять концентрацию до последних минут — это главная наша проблема в этой игре.

Пожалуй, Иско был одним из лучших в этот вечер. Мы привлекли несколько свежих игроков, но наша игра в обороне оставляла желать лучшего. Также, могу похвалить Винисиуса. Он должен забивать много голов, но я не знаю, сможет ли он стать в дальнейшем лучшим бомбардиров команды. Ему предстоит проделать еще много работы над собой", — подытожил итальянский специалист.

В следующем туре мадридский Реал проведет гостевой матч против севильского Бетиса.