Тренерский штаб каталонского клуба определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть в третьем туре Ла Лиги.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
28 августа 2021, 17:39
Барселона в своем официальном твиттере объявила заявку на предстоящий поединок третьего тура Ла Лиги против Хетафе.
Отметим, что в заявку каталонского клуба вернулся вратарь Марк-Андре тер Штеген, который пропустил несколько месяцев из-за проблемы с коленом.
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Иньяки Пенья.
Защитники: Хорди Альба, Клеман Лангле, Оскар Мингеса, Рональд Араухо, Сержиньо Дест, Самуэль Умтити, Серхи Роберто, Эмерсон.
Полузащитники: Гави, Миралем Пьянич, Нико Гонсалес, Рикард Пуч, Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Юсуф Демир.
Нападающие: Антуан Гризманн, Мартин Брайтвейт, Мемфис Депай, Рей Манай.
Напомним, матч Барселона — Хетафе состоится завтра, 29 августа, в 18:00 по киевскому времени.