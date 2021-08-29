Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Барселона - Хетафе, getty images
29 августа 2021, 21:59
Барселона в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Испании принимала на своем поле Хетафе и добилась победы со счетом 2:1.
Каталонцы открыли счет уже на второй минуте, но гости восстановили паритет усилиями Рамиреса, однако уже на исходе получаса игры Депай вновь вывел свою команду вперед, установив итоговый счет.
Обзор матча:
Барселона — Хетафе 2:1
Голы: Серхи Роберто, 2, Депай, 30 — Сандро Рамирес, 18
Барселона: Тер Штеген, Эмерсон (Дест, 63), Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Серхи Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Нико Гонсалес, 74), Депай.
Хетафе: Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Митрович, Джене, Оливера, Аленья (Тимор, 61), Янкто, Акуругу, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Масиас, 76).
Предупреждения: Араухо, Депай, Лангле — Аленья