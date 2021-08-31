Испания

Стороны не пришли к соглашению по 22-летнему французу.

Защитник Севильи Жюль Кунде не станет игроком лондонского Челси, по крайней мере, в это летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, стороны не смогли договориться о переходе 22-летнего француза.

При этом отмечается, что Челси и Севилья не желают продолжать переговоры.

Ранее сообщалось, что Челси не хочет выплачивать 80 млн евро, прописанных в контракте француза.

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