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Football.ua предлагает вашему вниманию авторский перевод скаутского отчета по защитнику Севильи Жюлю Кунде.

Французский защитник Севильи Жюль Кунде очень близок к переходу в Челси. Об этом сообщают уже не один авторитетный источник. В этом скаутском отчете мы расскажем, почему же 22-летний уроженец Парижа привлек внимание лондонского клуба, мы рассмотрим его роль в Севилье, в каких конкретных игровых качествах он выделяется, в чем ограничен, и как может вписаться в систему Томаса Тухеля в Челси.

Профиль игрока

Кунде начал свою игровую карьеру в 2004 году шестилетним мальчиком в парижском клубе Фратернель Ландирас, с которым он поддерживает отношения по сей день – он является звездой обложки их страницы в Facebook. После короткого пребывания в Сероне, он присоединился к клубу Ла-Бред в 2010 году. Там Кунде провел там три года, прежде чем его заметили скауты Бордо.

Кунде присоединился к команде, которая только что заняла 7-е место в Лиге 1, а также выиграла Кубок Франции. Он дебютировал в Лиге 1 в январе 2018 года против Труа, победа 1:0. С того момента и до конца сезона Кунде сыграл все игры во всех турнирах, за исключением двух матчей. Резкий и уверенный старт Жюля за Бордо (37 сыгранных игр) повлекли за собой переезд в Севилью за 25 млн евро.

При росте 178 см Кунде комфортно себя чувствовал во Франции на позиции центрального защитника. То же самое было и в Испании. Вы можете возразить, что с таким ростом в АПЛ практически нет успешных центральных защитников. Как минимум один яркий пример имеется. Потенциальный будущий товарищ по команде и капитан Челси Сесар Аспиликуэта – один из лучших правых центральных защитников в тройке в последние сезоны в европейском футболе, это неоспоримый факт. Кунде с его разнообразным набором качеств легко может повторить путь испанского ветерана.

Профиль игрока. Основные метрики

Маленький рост не мешает физической мощи

Кунде потенциально может присоединиться к целому списку игроков, которые хорошо выступили против Челси в еврокубках и впоследствии были куплены Синими. Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне, Хаким Зиеш, Виллиан, список можно продолжить. В недавних матчах Лиги чемпионов Севильи и Челси Кунде играл правым защитником, но его лучшая позиция, несмотря на его рост, — центральный защитник. Он реально очень хорош в воздухе, а в дуэлях внизу чаще всего вообще доминирует полностью.

Лучшие центральные защитники топ-5 европейских лиг с 1500+ минутами по итогам сезона 20/21 в воздушных дуэлях в среднем на 90 минут.

Что мы можем понять из этого графика, так это то, что Кунде занимает одно из первых мест по количеству воздушных дуэлей и их уровню успешности. 5,18 верховых единоборств на 90 минут с процентом успешности 61,75% — это очень солидно. Недооценка из-за роста – обычное дело, но далеко не всегда оправданное. Тьяго Силва, Бен Ми, Эзри Конса, Бен Годфри – это лишь несколько игроков, которые в последние годы достаточно успешно играли в АПЛ, при этом все они имеют рост 183 см и меньше.

У Кунде, благодаря его атлетичности, очень хорошо развит прыжок – он редко ошибается в тайминге, хорошо отталкивается, и зачастую прыгает выше своего оппонента. В сезоне 2019/20 его процент успешных воздушных единоборств и вовсе составлял 74,5%, что являлось одним из лучших показателей в Ла Лиге. Небольшой регресс в этом показателе в сравнении с сезоном прошлым теоретически можно связать с немного увеличившимся объемом и различными тактическими инструкциями от Хулена Лопетеги.

Здесь француз опережает соперника сзади и направляет вынос головой к своим полузащитникам.

Снова Кунде опережает своего соперника и удачно играет головой, мяч оказывается у партнера, попутно отрезав пару игроков Барселоны.

Кунде выделяется в воздухе, когда у него есть время, чтобы оценить траекторию полета мяча, оценить позицию своего оппонента и убедиться, что он опережает его. В ситуациях, когда кроссы выполняются с большей скоростью и силой, у 22-летнего француза бывает возникают сложности. Например, после угловых ударов, если игрок, выполняющий стандарт, выполняет быструю подачу в штрафную, у Кунде меньше времени для реакции, чтобы умело справиться с навесом.

Здесь Кунде оказался позади Пике, проиграв позицию. Подача выполнена с такой скоростью, что Кунде не успел среагировать и ошибся, в результате чего защитник Барселоны забил гол.

При этом, Кунде также может быть мощной атакующей угрозой при стандартах у чужих ворот. Он обычно хорошо оценивает полет мяча и не пытается бороться с высокорослыми защитниками, он пытается их обхитрить и быть успешней за счет своего движения. Его гол против Сельты – отличный пример подобных действий.

В чем Жюль Кунде особенно блистает, так это в единоборствах внизу. Он прекрасно знает, как правильно управлять своим телом, чтобы вернуть себе владение мячом. Его комплекция и уже обсуждаемый рост – помощники в этом аспекте. Он хорошо сложен, в том числе и поэтому у него отличная координация: движения резкие и ловкие. Его техника отбора мяча – на высочайшем уровне. Чаще всего он выбирает идеальный момент для того, чтобы выдвинуть ногу для совершения отбора, и делает это максимально правильно.

Пример действий против полузащитника Барселоны Илаиша Мориба. Кунде действует аккуратно, чтобы не сфолить, при этом перекрывает все возможные варианты для передачи.

Впоследствии умелый отбор и отыгрыш мяча ближайшему партнеру.

С точки зрения оборонительных скиллов Кунде, у фанатов Челси нет повода для беспокойств. Француз – решительный и легко приспосабливаемый защитник. Позиция правого центрального защитника — там, где он, как ожидается, и начнет играть – отлично ему подойдет. Кунде уже сейчас достаточно умен, чтобы понять специфику действий в подобной оборонительной системе.

Продвижение мяча – сильнейшее качество игрока

Одно из важных достоинств игры Кунде – способность качественно продвигать мяч через передачу. Жюль способен удивлять своих соперников, и может двигать мяч и на дриблинге, входя в пространство. Но его пасы, обеспечивающие прогрессию мяча – стабильный и мощный инструмент в построении позиционных атак его команды.

Лучшие центральные защитники топ-5 европейских лиг с 1500+ минутами по итогам сезона 20/21 по прогрессивным передачам и рывкам в среднем на 90 минут.

Если погрузиться в более подробную статистику, то вот несколько интересных цифр: Кунде совершает 1,24 попыток обводки на 90 минут с вероятностью успеха 71,7%, выполняет 5,54 попытки прогрессивных рывка, причем 1,47 из них достигают последней трети и штрафной площади. Он выходит за рамки простого вывода мяча из своей трети, часто рискуя оказаться с мячом в атакующей части поля. Это ключевой аспект его игры на мяче, который поддерживается прочной защитной структурой Севильи.

У Кунде есть достаточно хорошая скорость, чтобы ворваться в центр поля и открывать новые возможности для продолжения атаки, умно создает линии передач. Иногда это, конечно, может приводить к тому, что француз, проигрывая дуэль в центре поля, оставляет своих партнеров если не в меньшинстве против контратакующей группы игроков соперника, то как минимум в численном равенстве. Но в целом, риски оправданы, такие мувы приносят огромную пользу команде Жюля, и, очевидно, не следует удерживать его от попыток их проведения.

Один из примеров подобного progressive runs в матче против Барселоны.

В этом моменте, прежде чем нанести удар по воротам и забить гол, Кунде на скорости умело прокинул еще двоих защитников.

В атакующих действиях Кунде хорошо взаимодействует и с партнерами. В сезоне 19/20 очень много передач, причем разного типа (средних, длинных, диагональных, кроссов), Жюль адресоввал Люку Де Йонгу, часто играя на грудь или голову голландцу. В сезоне 20/21 чуть чаще использовались связи с нападающими Севильи другого типа — Лукасом Окампосом и Юсефом Эн-Несири. Взаимодействие с ними соответственно тоже должно быть немного иным, типаж пасов менялся. Кунде продемонстрировал хорошее видение поля, часто замечая качественные рывки данных партнеров по команде. 4,98 передач в последнюю треть подтверждают все вышесказанное.

Кунде мудро замечает забегание Фернандо по правому флангу, и, если бы исполнение было лучше, это вполне мог бы быть голевой момент.

Здесь он отдает точную передачу прямо в грудь Люку де Йонгу, избегая прессинга соперников.

С точки зрения прогрессии мяча Кунде представляет собой одного из самых разносторонних защитников в Европе. Он более чем способен вести мяч вперед самолично, что часто открывает пространство для атакующих игроков Севильи. Он также владеет широким диапазоном прогрессивных передач с хорошим процентом точности. Если Жюль все-таки окажется на месте Аспиликуэты в Челси, он с комфортом будет реализовывать свои сильные стороны, когда его команда на мяче.

Какое место он займет в Челси?

Как уже упоминалось, ожидается, что Кунде будет играть на позиции Аспиликуэты – правым центральным защитником (с момента прихода Тухеля). При Лэмпарде Аспиликуэта был гораздо более подвижной фигурой в команде (чаще играл правого фуллбека), но его передача, действия в обороне и физические качества вполне соответствовали тому, что Тухель хотел видеть от ПЦЗ в пределах своей модели с тремя защитниками. Аспи похож на Кунде в габаритах (те же 178 см), но в воздухе испанец гораздо слабее французского игрока.

Конечно, Тухелю очень важно, чтобы правый центральный защитник следовал его скрупулезным принципам при построении игры сзади. Челси под командованием немца очень терпеливо владеет мячом, не форсируя командное движение и продвижение мяча, которые теоретически могут повлечь за собой контратаку соперника. Челси Тухеля в среднем владеет мячом примерно 60%, при Лэмпарде эта цифра составляла – 55%. Это напрямую связано с терпеливым поиском лучших вариантов продвижения мяча, вместо того, чтобы полагаться на атаку с использованием максимально быстрой вертикализации.

Аспиликуэта передает мяч Силве, который регулярно продвигается с мячом ближе к центру поля, выступая в качестве основного доставщика мяча в финальную треть поля.

Кунде, как уже стало ясно, может предоставить варианты: может организовать более прямую угрозу, начиная атаки прямо с задней линии (таким способом он заработал себе несколько ассистов, выступая за Севилью), используя свое замечательное видение поля – рывки за спины защитникам от Лукаку, Вернера будут очень важны; а может качественно продвинуть атаку за счет хорошего коротко-среднего паса, найдя между линиями условного Мейсона Маунта. Кроме того, может эффективно продвинуть мяч на дриблинге, позволив насытить зоны завершения дополнительными игроками, условным латералям – Рису Джеймсу и Маркосу Алонсо.

Здесь Кунде делает умный пас, после которого возникает голевой момент для Севильи.

Находит партнера средней передачей в центре поля

Идея использования Аспиликуэты в тройке защитников заключается в его сильной игре 1в1 в обороне, навыке, которым может похвастаться и Кунде. В то время как Рюдигер и Тьяго Силва являются сильными защитниками в воздухе, которые остаются в пределах штрафной площади, когда соперник владеет мячом в широких зонах, Аспиликуэта может присоединиться к Джеймсу в этих более широких пространствах, создавая численный перевес и совершая коллективный отбор, плюс лучше перекрывая коридоры. Кунде в таком игровом контексте может довольно быстро освоиться, зная, что, если он и проиграет 1в1 на фланге или полуфланге, есть два фантастических защитника, которые все еще будут оказывать серьезное сопротивление оппоненту забить гол.

Резюме

Кунде – один из лучших молодых центральных защитников Европы, это факт. Его физические данные не ограничивают его так сильно, как некоторые могут предположить (маленький рост, не способность играть вверху). А его оборонительную работу в наземных дуэлях порой и вовсе можно назвать эталонной. Его единственная слабость в Премьер-лиге может заключаться в противостоянии с таргетменами с сильным и мощным движением, которые теоретически будут продавливать Кунде. При этом, в Челси он вряд ли будет часто оказываться в подобных ситуация, учитывая, что он, скорее всего, будет играть ПЦЗ и иметь хорошую страховку в виде двух мощных партнеров, что мы уже отметили.

В тех игровых условиях, которые будут у него в Челси, француз должен извлечь максимум из своей сильной игры 1в1 в обороне, и своего шикарного умения двигать мяч, как за счет передачи, так и на дриблинге.

Севилья установила ценник на Кунде в 68 млн фунтов, что является оправданной прибавкой к цене, обозначенной на Transfermarkt — 54 млн фунтов. Учитывая умение игрока эффективно адаптироваться к новой среде, можно предположить, что этот риск и подобная переплата стоит того, тем более учитывая огромный потенциал роста футболиста.