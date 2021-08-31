Англия

Челси заплатит Севилье за Жюля Кунде необходимую сумму лишь если это не нарушит финансовый баланс клуба.

Челси готов выплатить клаусулу Жюля Кунде, однако для этого необходимо выполнить оно условие — утверждает Sky Sports.

Чтобы не нарушить "баланс", Челси должен заплатить за Кунде не более 55 миллионов евро, либо продать кого-то из своих футболистов.

Предложение в 55 миллионов Севилья уже отклонила, и теперь перед Челси стоит перспектива выплаты клаусулы в 80 миллионов.

В то же время продажа Курта Зума в Вест Хэм должна принести Челси (по разным источникам) от 30 до 35 миллионов евро.

Вот только пока неизвестно, готово ли руководство Челси использовать эти деньги на Кунде, или на них есть другие планы.