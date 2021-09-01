Испания

Наставник может продолжить тренировать "сине-гранатовых".

Руководство каталонской Барселоны намерено продлить контракт с главным тренером клуба Рональдом Куманом.

С наставником уже связались и предложили ему продлить нынешнее соглашение, которое действует до лета 2022 года.

В новом контракте прописан ряд условий: завоевание титулов Ла Лиги и Лиги чемпионов. Также тренера просят использовать в матчах воспитанников Ла Масии, таких как Рики Пуч.

Пока неизвестно, намерен ли Куман ставить подпись под новым контрактом.

Напомним, Рональд Куман возглавил Барселону летом 2020 года, сменив Кике Сетьена на данном посту.

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