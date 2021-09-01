Испания

Бельгиец порассуждал о будущем в клубе.

Вингер мадридского Реала Эден Азар прокомментировал регулярные травмы, которые преследуют его последнее время.

"Я надеюсь однажды утром встать и прекрасно себя чувствовать на тренировочной площадке. Если я чувствую боль, я выхожу с ней и на игры. Я жду того момента, когда я смогу показать мою ценность снова.

Реал Мадрид уже потратил на меня много денег. Я хочу им кое-что вернуть. Люди думают, что я всегда травмирован. Это правда. Но если вы посмотрите на мою карьеру, вы не найдете игрока, который за 10 лет сыграл столько матчей, сколько я".

"Я делаю то, что должен делать. Я ежедневно работаю с физиотерапевтом. С начала сезона мы отлично поработали с физическим тренером. На данный момент все идет хорошо, я чувствую себя лучше, но я еще не готов на все сто процентов. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Иногда это трудно понять. Ты делаешь все, что тебе нужно, и даже это не помогает ... Внезапно ты больше не хочешь делать ничего", — сказал Азар.

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