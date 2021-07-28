Испания

Бельгиец Эден Азар находится в крайне плохой физической форме перед стартом нового сезона.

Бельгийский полузащитник Реала Эден Азар вернулся из отпуска и взялся проходить медицинское обследование и различные тесты, чтобы узнать свою функциональную готовность.

Как сообщает испанское издание AS, результаты тестов бельгийца крайне неутешительны — футболист находится в ужасной форме.

Отмечается, что Азар набирает форму, готовясь к новому сезону по индивидуальной программе. В Реале уже наняли нового тренера по физподготовке, который будет индивидуально готовить бельгийца к сезону.

Новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти ясно дал понять, что в следующем сезоне рассчитывает на бельгийца, поскольку Реал не планирует осуществлять дорогих трансферов. Однако, летом к "королевскому" клубу присоединился австрийский защитник Давид Алаба.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о договоренности с Реалом по трансферу Варана.