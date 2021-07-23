Испания

Бельгиец будет готовится к новому сезону под присмотром нового тренера "сливочных" по физподготовке Антонио Пинтуса.

Бельгийский полузащитник Реала Эден Азар большую часть прошлого сезона провел в лазарете мадридской команды.

Как сообщает издание AS, новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти со своей командой разработал специальный план подготовки бельгийца к сезону, чтобы избежать рецидивов старых травм.

Так, за функциональную подготовку Азара в клубе будет отвечать новый тренер "сливочных" по физподготовке Антонио Пинтус, который будет пристально следить за подготовкой бельгийца.

Отмечается, что Карло Анчелотти всерьез рассчитывает на Эдена Азара и Гарета Бэйла, поскольку в Реале не собираются подписать новых футболистов в летнее трансферное окно. Однако, стоит отметить, что "сливочные" подписали контракт с Алабой, который переехал в Мадрид на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Азар провел за "сливочных" 14 матчей в Ла Лиге, забив три гола и сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что представители Челси интересовались возможностью возвращения Азара.