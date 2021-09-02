Испания

Каталонцы пытаются стабилизировать финансовое положение.

Барселона перед началом трансферного окна находилась в очень плачевном финансовом положении, но смогла его исправить.

Как сообщает Marca, "сине-гранатовые" уменьшили платежную ведомость на 145 миллионов евро.

Источник утверждает, что большая часть сэкономленной суммы стала доступной благодаря уходу Месси и Гризманна.

Также Барселона рассчитывала на то, что получится распрощаться с Филиппе Коутиньо, но бразилец оказался невостребованным.

Напомним, что ранее Барселоне удалось опустить фонд заработных плат ниже 100% доходов клуба.