Испания

Опубликован документ, который годом ранее наделал много шума.

Прошедшее лето ознаменовалось громкой ситуацией вокруг ухода Лионеля Месси из каталонской Барселоны с последующим переходом в стан французского ПСЖ. Однако, отношения между аргентинским футболистом и его экс-клубом накалялась еще в начале сезона-2020/21, когда нападающий также был близок к уходу из клуба.

И вот, спустя год и один день с момента объявления о том, что Месси остается в Барселоне (4 сентября), в распоряжение испанского издания El Mundo Deportivo попали сканы тех самых документов, которые аргентинец отправлял в адрес своего клуба.

"Настоящим письмом и в соответствии с положениями пункта 3.1 контракта от 25 ноября 2017 года, я выражаю вам свою готовность расторгнуть мой трудовой договор решением с датой вступления в силу 30 августа 2020-го года", — гласил заголовок "бюрофакса" (служба по срочной доставке документации в Испании) от Месси в адрес тогдашнего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.

В упомянутом пункте 3.1 в контракте Лионеля Месси шла речь о том, что его контракт имеет продолжительность с 1 июля 2017-го года по 30 июня 2021-го года, однако существовала оговорка, что футболист может прервать действие соглашения, не заявляя при этом уважительную причину, в конце сезона-2019/20.

Наиболее спорным моментом в данном документе является дата, когда аргентинец отправил данное письмо — 24 августа, в то время как описанная ранее опция завершала свой срок возможной активации еще 10 июня.

Однако, юристы Месси, по всей видимости, посоветовали использовать влияние пандемии COVID-19, которая спровоцировала трехмесячную паузу в футбольном календаре, дабы аргументировать задержку с подачей документов.

Лео в своем письме указывает, что сезон для Барселоны завершился лишь в ночь на 14 августа, а также указывает, что для остальных команд формальной датой его окончания стало 23 августа — день финала Лиги чемпионов УЕФА между Баварией и ПСЖ.

"В любом случае, в соответствии с существенной задержкой данной даты относительно изначальных положений контракта, условие подать необходимые документы в течение 10 дней после окончания сезона должно трактовать согласно изменившейся ситуации. Именно поэтому я использую свое право расторгнуть контракт с датой вступления решения в силу 30 августа 2020-го года, с последствиями, предусмотренными в соответствующем пункте 3.1. Искренне Ваш, Лионель Месси", — гласит последний абзац послания.

В конечном итоге, аргентинец в том сезоне так и не ушел из команды, однако годом спустя стороны все-таки не сумели договориться о продлении его контракта.