Испания

Хорватский полузащитник мог перебраться в стан "сине-гранатовых".

Барселона пыталась подписать полузащитника Интера Марцело Брозовича в минувшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Fichajes, "сине-гранатовые" предлагали в качестве части сделки Эмерсона, но итальянцев предложение не устроило.

Отметим, что за прошлый сезон Марцело сыграл 42 матча, забив два гола и отдав семь голевых передач, а в новом футбольном году дважды появлялся на футбольном поле.

Напомним, что Интер предлагает игроку контракт до 2024-го года с повышением заработной платы с 3,5 до 4 млн евро в год.