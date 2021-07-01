Испания

"Сине-гранатовые" рассматривают подписание хорвата.

Полузащитник сборной Хорватии и миланского Интера Марцело Брозович попал в сферы интересов Барселоны.

Как сообщает журналист Руди Галетти, такой трансфер возможен, если босниец Миралем Пьянич примет решение покинуть каталонский клуб.

По информации некоторых СМИ, Пьянич не исключает вариант перехода в Ювентус в летнее трансферное окно, так как недоволен своей ситуацией в Барселоне.

Что касается Брозовича, то его контракт с Интером действует до июня 2022 года, а его стоимость на портале Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

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