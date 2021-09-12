Талантливый футболист хочет остаться в стане "сине-гранатовых".
Анссумане Фати, getty images
12 сентября 2021, 18:59
Барселона планирует в ближайшее время продлить контракты со своими ведущими молодыми футболистами.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, сам испанский нападающий тоже хочет пролонгировать сотрудничество с клубом.
Отметим, что Анссумане Фати вернулся в тренировкам после серьезной травмы лишь в начале августа.
Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.