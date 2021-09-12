Испания

Талантливый футболист хочет остаться в стане "сине-гранатовых".

Барселона планирует в ближайшее время продлить контракты со своими ведущими молодыми футболистами.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, сам испанский нападающий тоже хочет пролонгировать сотрудничество с клубом.

Отметим, что Анссумане Фати вернулся в тренировкам после серьезной травмы лишь в начале августа.

Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.