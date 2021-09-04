Испания

Руководство "блаугранас" рассчитывает на долгосрочные сделки.

Барселона намерена подписать новые долгосрочные контракты с воспитанниками команды Анссумане Фати и Педри. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в клубе уже проинформировали Фати о том, что руководство желает продлить с ним контракт, а также что оно считает, что Анссумане это будущее "блаугранас" на долгие годы вперед.

Сам футболист положительно смотрит на эту ситуацию и готов для новой сделки. Это косвенно подтверждает его недавний жест — он взял 10-й номер, который ранее принадлежал легенде клуба Лионелю Месси, ушедшего в ПСЖ.

Также отмечается, что каталонский клуб желает продлить соглашение с Педри, у которого в контракте есть опция о пролонгации контракт еще на два сезона. Однако уточняется, что "блаугранас" готовы дать ему новый пятилетний контракт.

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