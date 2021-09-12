Испания

"Бело-голубые" заработали в свой актив гостевую победу.

В поединке четвертого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад отправился в гости к Кадису и одержал уверенную победу.

Подопечные Иманоля Альгуасиля забили в ворота хозяев два безответных мяча в заключительном отрезке матча, которые записал на свой счет Микель Оярсабаль.

Кадис — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Оярсабаль, 71, 84 (с пенальти)

Кадис: Ледесма — Карселен (Кальдерон, 85), Лопес, Чала, Эспино — Сальви, Йонссон (Аларкон, 59), Фали Хименес, Алекс (Осмаич, 59) — Негредо (Альваро Хименес, 59), Собрино

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 90), Элустондо, Ле Норман, Муньос — Гевара — Порту (Янузай, 73), Давид Сильва (Субименди, 79), Мерино, Оярсабаль (Лобете, 90) — Исак (Серлот, 73)

Предупреждения: Негредо, 17, Эспино, 42, Чала, 55

Удаление: Чала, 83