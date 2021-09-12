Испания

Французскому полузащитнику хватило семи минут на поле.

Реал в рамках поединка четвертого тура чемпионата Испании принимает на своем поле Сельту.

В середине второй половины игры на поле появился новичок мадридцев Эдуардо Камавинга, заменив Эдена Азара.

Французскому полузащитнику потребовалось всего лишь шесть минут, чтобы отметиться дебютным голом за "королевский клуб".

Напомним, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реала против Сельты.