Испания

"Сине-гранатовые" неожиданно плохо начали поединок.

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу встречается против Гранады.

Уже на второй минуте (на 83 секунде) гости, неожиданно, вышли вперед. После паса от Эскудеро забил Дуарте.

Как сообщает Gracenote Live, Барселона пропустила так рано в домашних стенах в матче Ла Лиги впервые за 16 лет, с февраля 2005 года.

Тогда "сине-гранатовые" встречались против Атлетико. Нападающий "матрасников" Фернандо Торрес поразил их ворота на 64-й секунде.

По состоянию на данный момент, Барселона занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Испании с 7 очками в активе.