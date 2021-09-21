Испания

Рональд Араухо подвел итоги матча против Гранады.

Каталонская Барселона спаслась от поражения в матча пятого тура испанской Ла Лиги против Гранады (1:1).

Полузащитник "сине-гранатовых" Рональд Араухо, который забил гол в ворота Гранады, подвел итоги ничейного матча, рассказав, почему его команде не удалось добыть победу.

"Очень жаль, мы хотели выиграть и провели, как мне кажется, отличный матч, несмотря на рано пропущенный гол. Соперник отошел в защиту, и мы вели игру. Жаль, что наш гол случился так поздно.

Гранада забила после стандартного положения, это следствие того, что мы потеряли концентрацию. Это необходимо исправить.

Мы не тренировали вариант с Пике в нападении, но такой вариант нам пригодился, когда мы начали использовать забросы", приводит слова футболиста издание Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Гранада.